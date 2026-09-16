Artan yakıt maliyetlerine dayanamadı. Ünlü havayolu şirketi konkordato ilan etti.

Denetleme kurulu başkanı Andrejs Martinovs yazılı açıklamasında "Şirketin önündeki yeniden yapılandırma seçeneklerini dikkatlice değerlendirdik ve tek bir önceliğe odaklandık: airBaltic'e faaliyetlerine devam etmesi ve sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturması için mümkün olan en iyi temeli sağlamak. Mahkeme gözetimi altında ve alacaklıların taleplerinden korunarak, bu süreç, uçak kiralayıcıları ve diğer paydaşlar da dahil olmak üzere alacaklılarla anlaşmaya varılması için net bir çerçeve ve zaman çizelgesi sunmaktadır. Aynı zamanda, şirketin faaliyetlerine devam etmesine de olanak tanır." dedi.