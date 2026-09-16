Artan yakıt maliyetlerine dayanamadı. Ünlü havayolu şirketi konkordato ilan etti.
Çeşitli ekonomik zorluklar ve bunlara eklenen son darbe olan yakıt krizi nedeniyle zor günler geçiren havayolu şirketi iflas koruma başvurusu yaptı.
Artan yakıt maliyetleri ve derinleşen ekonomik kriz, havacılık sektöründe zorlu günler yaşatmaya devam ediyor. ch-aviation.com'daki habere göre Letonya merkezli havayolu şirketi airBaltic, mali darboğazı aşamayarak ABD'de 11. Bölüm iflas koruma başvurusu yaptı.
TÜM UÇUŞLAR SORUNSUZ DEVAM EDECEK
Nisan ayındaki devlet desteğine rağmen likidite krizi yaşayan şirket, mahkeme gözetiminde yeniden yapılanmaya gidecek. Yetkililer, bu süreçte tüm uçuşların ve operasyonların normal şekilde devam edeceğini duyurdu.
Denetleme kurulu başkanı Andrejs Martinovs yazılı açıklamasında "Şirketin önündeki yeniden yapılandırma seçeneklerini dikkatlice değerlendirdik ve tek bir önceliğe odaklandık: airBaltic'e faaliyetlerine devam etmesi ve sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturması için mümkün olan en iyi temeli sağlamak. Mahkeme gözetimi altında ve alacaklıların taleplerinden korunarak, bu süreç, uçak kiralayıcıları ve diğer paydaşlar da dahil olmak üzere alacaklılarla anlaşmaya varılması için net bir çerçeve ve zaman çizelgesi sunmaktadır. Aynı zamanda, şirketin faaliyetlerine devam etmesine de olanak tanır." dedi.
YAKIT MALİYETLERİ İFLAS SÜRECİNİ TETİKLEDİ
Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, Nisan 2026'da aldığı 30 milyon euro (34,6 milyon dolar) tutarındaki devlet kredisinden sonra likidite durumunun "kısmen Orta Doğu'daki krizden kaynaklanan artan yakıt maliyetleri de dahil olmak üzere ek zorluklar nedeniyle" kötüleştiğini belirtti.