Aselsan, Desa, Ege Profil... Kasım ayı temettü takvimi belli oldu İşte ödeme tarihleri ve miktarları
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin Kasım ayı temettü takvimi belli oldu. Kasımda Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) ve Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) de dahil 10 şirket yatırımcılarına ödeme yapacak.
Kasım ayında hissedarlarına ödeme yapacak 10 şirket ödeme tarihlerini ve ödenecek miktarları duyurdu.
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SUNTK
Hisse başı brüt temettü: 1,0941176 TL
Hisse başı net temettü: 0,9299999 TL
Ödeme tarihi: 5 Kasım 2025
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(2. taksit)
PLTUR
Hisse başı brüt temettü: 0,3799795 TL
Hisse başı net temettü: 0,3229825 TL
Ödeme tarihi: 13 Kasım 2025