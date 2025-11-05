Aselsan, Sabancı, Türk Telekom... Borsanın devleri için beklenti değişti: 27 hedef fiyat açıklandı
Borsa İstanbul'da yatırımcıların gözde hisselerinin de aralarında olduğu 11 hisse için aracı kurumlar 27 hedef fiyat tahmininde bulundu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 10.970,37 puandan tamamladı. Geride kalan çarşamba günü 11 hisse için aracı kurumlar rapor ve hedef fiyat tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. 11 hisseye ilişkin 27 farklı hedef fiyat tahmininde, genel olarak kurumlar “Al” ve “Endeks Üstü Getiri” tavsiyelerini öne çıkarırken, bazı raporlarda ise yalnızca hedef fiyat güncellemeleri paylaşıldı.
İşte 11 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
🎯 Hisse Hedef Fiyatları
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Deniz Yatırım, 72,93 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Ak Yatırım, 92,00 TL hedef fiyat vererek Endeks Üstü tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 85,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 75,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 78,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 85,30 TL hedef fiyat vererek Endeks Üstü tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 76,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Hedef fiyat ortalaması: 80,60 TL
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)
Deniz Yatırım, 86,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
ICBC Yatırım, 80,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 72,50 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 75,00 TL hedef fiyat vererek Endeks Üstü tavsiyesi verdi.
Marbaş Yatırım, 82,10 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 98,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Hedef fiyat ortalaması: 82,27 TL
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Tacirler Yatırım, 220,00 TL hedef fiyat vererek Tut tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 272,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 240,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
İş Yatırım, 247,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 243,50 TL hedef fiyat vererek Tut tavsiyesi verdi.
Kuveyt Türk Yatırım, 270,00 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 248,75 TL