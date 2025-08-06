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  4. Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı

Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı

Haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.

Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 6 Ağustos Çarşamba günü aracı kurumlardan 4 hisse senedi için 44 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte 4 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...

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Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı - Sayfa 2

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
İnfo Yatırım hedef fiyat tahmini: 495,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 480,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

KuveytTürk Yatırım hedef fiyat tahmini: 480,00 TL
Tavsiye: Al

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Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı - Sayfa 3

Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 498,50 TL
Tavsiye: Al

İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 510,00 TL
Tavsiye: –

Halk Yatırım hedef fiyat tahmini: 463,00 TL
Tavsiye: Al

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Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı - Sayfa 4

Şeker Yatırım hedef fiyat tahmini: 495,50 TL
Tavsiye: Al

İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 571,56 TL
Tavsiye: Al

Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 530,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri

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