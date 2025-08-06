Aselsan, THY, İş Bankası için beklenti değişti! 44 hedef fiyat açıklandı, yatırımcılar radarına aldı
Haftanın üçüncü işlem gününde aracı kurumlar Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 6 Ağustos Çarşamba günü aracı kurumlardan 4 hisse senedi için 44 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte 4 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
İnfo Yatırım hedef fiyat tahmini: 495,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 480,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
KuveytTürk Yatırım hedef fiyat tahmini: 480,00 TL
Tavsiye: Al
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 498,50 TL
Tavsiye: Al
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 510,00 TL
Tavsiye: –
Halk Yatırım hedef fiyat tahmini: 463,00 TL
Tavsiye: Al