Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
2025 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Peki yeni asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor.
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Asgari ücret 2024 yılı başında hükümet tarafından 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.
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Yeni zam tutarı ise asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesinde merak ediliyor. İşte, asgari ücret zammında son durum...
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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.
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