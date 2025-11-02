Asgari ücret 45 bin TL mi olacak? Net tavır koydular! 2026 asgari ücret kaç lira olacak?

ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL Mİ OLACAK?

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 92 bin 547 TL'ye ulaşmış durumda. "Dört fert de çalışsa bu sınır geçilemiyor" diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir seviye olması gerektiğini savundu. "2026 asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması şart" ifadesiyle, sendikanın kırmızı çizgisini netleştirdi.