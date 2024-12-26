Asgari ücret açıklandı: Kiracılar kira artış oranını merak ediyor! Peki kira artış oranı ne olacak?
2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından, kirada yaşayanlar artan maliyetler nedeniyle endişe duymaya başladı. Yıl sonu kira artış oranının ne olacağı büyük bir merak konusu olurken, uzman bir isim bu konuda canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, kiracılar da artan maliyetler karşısında endişelenmeye başladı. Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25’lik kira artış sınırının kaldırılması, gözleri 2025’te uygulanacak kira artış oranlarına çevirdi.
Asgari ücretteki yüzde 30’luk artışın etkisiyle kira artışlarının hangi seviyede olacağı büyük bir merak konusu.
Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Şerif Varlı, kira artış oranı için TÜFE'nin beklendiğini ifade ederek temel sorunun kirasını alamama kaygısı ile dairesini kiraya vermeyen ev sahiplerinden kaynaklandığını söyledi. "Evini kiraya vermeyerek boş tutan ev sahipleri piyasayı kilitledi" dedi.