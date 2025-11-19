Asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak? SGK Başuzmanı Karakaş'tan sert çıkış: Tablo net!

Karakaş, Türk-İş'in ekim ayı için hesapladığı bekar bir işçinin 'yaşama maliyeti'nin de 36 bin 984 TL olduğunu ve mevcut asgari ücretle arasındaki farkın 14 bin 880 TL olduğunu vurguladı. Fakat Karakaş, bu rakamın sabit olmadığını, her ay enflasyona bağlı olarak arttığını, dolayısıyla yeni asgari ücret şubat ayında işçinin cebine girdiğinde, 40 bin TL'lik rakamları çoktan aşmış olacağını belirtti.