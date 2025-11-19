Asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak? SGK Başuzmanı Karakaş'tan sert çıkış: Tablo net!
Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanırken milyonlar 2026 asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı. Gözler aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrilirken asgari ücret zammı ile ilgili tahminler de konuşulmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırını işaret ederek dikkat çeken bir asgari ücret çıkışı yaptı.
Milyonların gözü kulağı asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtında. Ekonomistlerden asgari ücret tahminleri gelmeye devam ederken açıklanan veriler ve enflasyon tahminleriyle beraber yeni asgari ücrete dair tahmin edilen rakamlar da şekillenmeye başlıyor.
Ancak milyonlarca çalışan Aralık ayında toplantı gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kilitlenmiş durumda. Uzman isimden ise çok çarpıcı bir asgari ücret çıkışı geldi.
"İŞÇİNİN CEBİNE GİRDİĞİNDE ÇOKTAN AŞMIŞ OLACAK"
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası'nın TÜFE tahminini yüzde 31-33 bandına çektiğini ve Türk-İş'in ekim verilerine göre aylık açlık sınırının 28 bin 412 TL'yi aştığını anımsatarak "Yasal olarak asgari ücretin gıdanın ötesinde tüm iaşe-ibate (konut, giyim, sağlık, ulaşımı…) masraflarını karşılaması elzem" dedi.
Karakaş, Türk-İş'in ekim ayı için hesapladığı bekar bir işçinin 'yaşama maliyeti'nin de 36 bin 984 TL olduğunu ve mevcut asgari ücretle arasındaki farkın 14 bin 880 TL olduğunu vurguladı. Fakat Karakaş, bu rakamın sabit olmadığını, her ay enflasyona bağlı olarak arttığını, dolayısıyla yeni asgari ücret şubat ayında işçinin cebine girdiğinde, 40 bin TL'lik rakamları çoktan aşmış olacağını belirtti.