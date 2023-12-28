Asgari ücret belli oldu: Yeni dönemde neler değişecek?
2024 için asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş oldu. Belirlenen yeni tutarlarla işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalem 1 Ocak 2024 itibarıyla değişecek. İşte yeni asgari ücretle birlikte değişecek kalemler...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının ardından, asgari ücret, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi.
Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak.
İşsizlik ödeneği
İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
2024 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 lira şeklinde uygulanacak.
Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.
Kıdem tazminatı
Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükselecek.