Asgari ücret en çok hangi sektörleri etkiliyor?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Asgari ücrete yapılacak zam, milyonlarca işçiyi ve işvereni etkiliyor. Bazı sektörler ise asgari ücret zammından daha çok etkileniyor. Peki asgari ücret en çok hangi sektörleri etkiliyor? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. İlk gün toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Komisyon sonraki günlerde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında toplanacak.
Komisyonda işçileri temsil eden üyelere TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işçileri temsil eden üyelere ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık edecek. Komisyon dört toplantının sonunda çalışmalarını tamamlayacak.
Asgari ücrete yapılacak zam yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Ancak asgari ücrete komşu ücretle veya ortalama ücretle çalışan milyonlarca kişi de asgari ücret zammından dolaylı yoldan etkileniyor.
Bazı sektörlerde çalışan işçiler ile işverenler asgari ücrete diğer sektörlerden çok daha fazla duyarlı bulunuyor. Merkez Bankası’nın 2021 yılındaki verilere dayanarak yaptığı araştırmaya göre, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe çalışanların yüzde 73’ü asgari ücret ve altında ücretle çalışıyorlar. Asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı inşaatta yüzde 71,4, giyimde yüzde 70,5, deride yüzde 69,7, gıdada yüzde 67,1, toptan ve perakende ticaret sektöründe ise yüzde 64,4’ü buluyor.