Asgari ücret en çok hangi sektörleri etkiliyor?

Bazı sektörlerde çalışan işçiler ile işverenler asgari ücrete diğer sektörlerden çok daha fazla duyarlı bulunuyor. Merkez Bankası’nın 2021 yılındaki verilere dayanarak yaptığı araştırmaya göre, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe çalışanların yüzde 73’ü asgari ücret ve altında ücretle çalışıyorlar. Asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranı inşaatta yüzde 71,4, giyimde yüzde 70,5, deride yüzde 69,7, gıdada yüzde 67,1, toptan ve perakende ticaret sektöründe ise yüzde 64,4’ü buluyor.