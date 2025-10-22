Asgari ücret için ilk adım atıldı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor.