Asgari ücret için ilk adım atıldı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Yeni asgari ücreti belirlemek için ilk adım atıldı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün bir araya geldi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi senaryolar var? İşte detaylar...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için dün bir araya geldi. Toplantıda taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Kurul, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ayrıca HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri katıldı.
TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre görüşmede, aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesi komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerinde duruldu.