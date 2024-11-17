Asgari ücret için kritik Ankara kulisi! Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

Asgari ücret zammı 2025 yılı için milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılı Ocak ayında yüzde 49.11 oranında bir artış ile 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücret, 2025 yılında yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak yeniden belirlenmiş olacak. 2024 yılı Temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler giderek artıyor.