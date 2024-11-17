Asgari ücret için kritik Ankara kulisi! Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi
2025 yılı için asgari ücret zammı ile ilgili tahminler netleşmeye başlıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışının, enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere göre şekilleneceği belirtiliyor. Ankara kulislerinde sızan bilgilere göre, yeni zam oranı, 2025 yılı için enflasyon tahminlerine dayalı olarak belirlenecek. Ekonomist Murat Sağman, yaptığı açıklamalarda, enflasyon oranlarına paralel bir artışın beklendiğini ve asgari ücretin belirli bir seviyeye çekilmesinin hedeflendiğini vurguladı.
Asgari ücret zammı 2025 yılı için milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılı Ocak ayında yüzde 49.11 oranında bir artış ile 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücret, 2025 yılında yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak yeniden belirlenmiş olacak. 2024 yılı Temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler giderek artıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2025 yılı için yeni asgari ücreti açıklayacak. Bu artış yalnızca asgari ücreti değil, birçok gelir kalemini de etkileyecek.
Ekonomist Murat Sağman, Ankara'daki gözlemlerini aktararak asgari ücret zammı için kulis bilgisini paylaştı.