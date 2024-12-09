Asgari ücret maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın yapılacak! İşte asgari ücrette masadaki rakamlar

İlk toplantıda, komisyonun çalışma takviminin görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak.Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, bu yılki komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini anlatacak.