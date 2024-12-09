Asgari ücret maratonu başlıyor: İlk toplantı yarın yapılacak! İşte asgari ücrette masadaki rakamlar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücrete ilişkin ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.
Masaya, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olmasından dolayı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak.
İlk toplantıda, komisyonun çalışma takviminin görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak.Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, bu yılki komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini anlatacak.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40’I ASGARİ ÜCRETLİ
Çalışanların yüzde 40’ı (6,6 milyon kişi) asgari ücret üzerinden, yüzde 34’ü (5,8 milyon) asgari ücretin 1 ila 2 katı, yüzde 12,5’u (2,1 milyon kişi) 2 ila 3 katı üzerinden SGK’ya bildiriliyor. Öte yandan ocak ayında bildirilen ortalama günlük kazanç 1.087 lirayken, ağustos ayında 1.262 liraya kadar çıktı.