Asgari ücret maratonu bugün başlıyor: Hangi zam oranları konuşuluyor? İşte zam senaryoları
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugün ilk kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda... Yeni asgari ücreti belirlemek için maraton bugün başlıyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde zam için hangi oranlar konuşuluyor? İşte konuşulan rakamlar...
Türkiye'nin gözü kulağı 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi. Doğrudan 8.8 milyon çalışan başta olmak üzere özel sektörde çalışan milyonlarca işçinin yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak.
Komisyon ilk toplantısını bugün yapacak. Kritik toplantı öncesinde hangi zam oranlarının konuşulduğu merak ediliyor.
ERDOĞAN'DAN İŞVERENE 'ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN' ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK üyelerinin yer aldığı programda işverene elinizi taşın altına koyun çağrısı yaptı. Erdoğan; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok" dedi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ SOSYAL BİRLİKTELİK MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde "Hedeflerimize işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz" dedi.