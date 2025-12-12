Asgari ücret maratonu bugün başlıyor: Hangi zam oranları konuşuluyor? İşte zam senaryoları

ERDOĞAN'DAN İŞVERENE 'ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK üyelerinin yer aldığı programda işverene elinizi taşın altına koyun çağrısı yaptı. Erdoğan; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok" dedi.