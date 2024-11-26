Asgari ücret maratonunda geri sayım başladı: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret etti.

Kabine toplantısı sonrası yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.