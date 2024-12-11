Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi
Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Tahminini açıklayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda devreye girebileceğini söyledi.
Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zam için süreç başladı. Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında çıkacak karara kilitlendi.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı asgari ücret tahminini Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalındaki yayında açıkladı.
Asgari ücret tespit çalışmalarında kararın reel enflasyona mı, yoksa beklenen enflasyona göre mi verileceğini değerlendiren Karakaş, şunları söyledi: