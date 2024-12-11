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  4. Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi

Yeni asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Tahminini açıklayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda devreye girebileceğini söyledi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi - Sayfa 1

Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zam için süreç başladı. Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında çıkacak karara kilitlendi.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi - Sayfa 2

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı asgari ücret tahminini Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalındaki yayında açıkladı.

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Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi - Sayfa 3

Asgari ücret tespit çalışmalarında kararın reel enflasyona mı, yoksa beklenen enflasyona göre mi verileceğini değerlendiren Karakaş, şunları söyledi:

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Asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan devreye girer mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş net rakam verdi - Sayfa 4

A'DAN Z'YE HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

"Asgari ücret tüm memurları, tüm sözleşmelileri, mavi yaka-beyaz yaka tüm çalışanları A'dan Z'ye ilgilendiriyor. Ülkemizdeki asgari ücretli sayısı neredeyse nüfusun yarısına denk geliyor.

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