Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı Karakaş, kulislerde konuşulan rakamı açıkladı!
Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını merak ederken SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Karakaş, asgari ücret için kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.
Asgari ücretle ilgili son düzlüğe girilmişken, milyonlarca çalışan konuyla ilgili merak edilenleri araştırmaya başladı.
Bu hafta belli olacak asgari ücret için milyonlar son toplantıyı bekliyor.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücretle ilgili kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.
A Haber'e konuşan Karakaş, işverenin asgari ücret için yüzde 25'lik bir artış beklentisininde olduğunu belirterek, "Bu durumda uzlaşma zor olacak. Ortalama bir rakamın olacağını söyleyebiliriz" dedi.
Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Tahminimiz işveren kesimi ile hükümetin bir araya gelip asgari ücret desteği rakamına göre şöyle bir rakam bekliyoruz denge rakamı olarak 26 bin 500 liralık bir brüt ücret şu anda ağırlık kazandı. İşçi SSK ve işsizlik sigortası primi 3 bin 975 lirayı düştüğümüz zaman 22 bin 525 TL'lik bir asgari ücret ağırlık kazanmaya başladı net."