Asgari ücret ne kadar olacak? Ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Maksimum bu oran olacak'
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, asgari ücrette bu yıl da geçen yılki formülün devreye girebileceğini belirterek zam beklentisini paylaştı.
Asgari ücretle ilgili Sözcü TV’ye değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, hükümetin geçen yıl uyguladığı formüle işaret ederek bu yıl da benzer bir tablonun gündeme gelebileceğini söyledi.
ASGARİ ÜCRETTE GEÇEN YILIN FORMÜLÜ MASADA
Eryılmaz, geçen sene asgari ücret artışının beklenen enflasyon baz alınarak yapıldığını ve yüzde 4 refah payıyla toplamda yüzde 30 zam geldiğini hatırlattı.
Bu yıl için de aynı senaryonun güçlü olduğunu belirten Eryılmaz, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 19 olduğunu vurguladı.