Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni bir tahmin daha geldi
Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Bu isimlerin arasına Prof. Dr. Cem Kılıç da katıldı. Kılıç, zam oranında tahminlerin yüzde 25-30 aralığında olduğuna dikkat çekti.
NTV canlı yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Ne zaman sendikalarla toplantı yapılacak?" sorusuna yanıt verdi.
Aralık ayının ilk haftasında bir toplantı beklediğini belirten Kılıç, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır" dedi.