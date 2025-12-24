Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretin belli olmasının ardından kamuoyunda dikkatler 2026 Ocak emekli maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile emekli maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek. İşte 2026 Ocak zammı için ilk sinyaller...
Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı.
Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. 2025 yılında net asgari ücret 22 bin 100 TL olarak uygulanıyordu.
Bu arada enflasyon kasım ayında yıllık bazda %31,07 olarak gerçekleşirken, TCMB’nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı %13-19 bandında bulunuyor.
Aralık ayı piyasa katılımcıları anket sonuçları ise 12 ay sonrası için %23,35 yıllık TÜFE beklentisine işaret ediyor. Söz konusu rakamlar dikkate alındığında, 2026 yılında asgari ücretin beklenen enflasyonun üzerinde arttığı görülüyor.