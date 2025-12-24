Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. 2025 yılında net asgari ücret 22 bin 100 TL olarak uygulanıyordu.