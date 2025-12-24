  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretin belli olmasının ardından kamuoyunda dikkatler 2026 Ocak emekli maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile emekli maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek. İşte 2026 Ocak zammı için ilk sinyaller...

Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak? - Sayfa 1

Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. 2025 yılında net asgari ücret 22 bin 100 TL olarak uygulanıyordu. 

1 | 8
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak? - Sayfa 2

Bu arada enflasyon kasım ayında yıllık bazda %31,07 olarak gerçekleşirken, TCMB’nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı %13-19 bandında bulunuyor.

2 | 8
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak? - Sayfa 3

Aralık ayı piyasa katılımcıları anket sonuçları ise 12 ay sonrası için %23,35 yıllık TÜFE beklentisine işaret ediyor. Söz konusu rakamlar dikkate alındığında, 2026 yılında asgari ücretin beklenen enflasyonun üzerinde arttığı görülüyor.

3 | 8
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak? - Sayfa 4

GÖZLER EMEKLİ MAAŞINDA

Kamuoyunda asgari ücret konusunun çözüme kavuşmasının ardından dikkatler emekli maaş zammına çevrildi.

4 | 8