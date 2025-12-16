Asgari ücret toplantıları başladı: Ne kadar zam yapılacak? İşte zam senaryoları

  1. Ekonomim
Yeni asgari ücreti belirlemek için süreç başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara çevrildi. Komisyon ilk toplantısını yaptı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor? İşte masadaki rakamlar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için zam pazarlığı başladı. Asgari ücreti belirleyecek komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta yaptı. İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak.

Asgari ücret şu anda brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.

KULİSLERDE HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği hatırlatılıyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği iddia ediliyor.

