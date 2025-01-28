Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı? Zam için oran veren Özgür Erdursun açıkladı
Emekli maaşı zammı belli oldu ancak 2025'te emekli olanların 2024'te emekli olanlardan yüzde 30 daha az maaş alması tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi verdi.
2025 yılı emekli maaşlarına yapılan zam, emekli maaşı farklarını gözler önüne serdi. Geçen yıl emekli olanlarla bu yıl emekli olanlar arasındaki maaş farkı oldukça dikkat çekti. 2025’te emekli olanlar, 2024’te emekli olanlardan yüzde 30 daha düşük bir zam almış durumda.
Bu gelişmeler, asgari ücrete yapılacak ara zam beklentisini de gündeme getirdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz'da yapılacak emekli maaşı zammı ile ilgili tahminlerini paylaştı ve asgari ücrete ara zam yapılması konusunda pek umutlu olunmaması gerektiğini belirtti.
TV 100 canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli maaşı hesaplama sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, emekli maaşlarının belirlenmesinde aylık bağlama oranı, güncelleme katsayıları ve enflasyonun etkisinin büyük rol oynadığını belirterek, "Sistemde herkes emekli maaşını görebilir. Emekli olacağınız yıl çok önemlidir" dedi. Ayrıca, Türkiye’de emekli maaşlarının hesaplanmasında bir önceki yılın enflasyonunun etkili olduğunu vurgulayan Erdursun, "Eğer önceki yılın enflasyonu düşük olursa, o yıl emekli olanların maaşları da düşer" şeklinde konuştu.
Özgür Erdursun, canlı yayında yaptığı açıklamada, yüksek prim ödeyerek çalışanların maaşlarının ne kadar artsa da, yıl değişimiyle birlikte emekli maaşlarında azalmalar yaşandığını belirtti. 2024 yılında emekli olanların, bir önceki yılın yüksek enflasyonu nedeniyle avantajlı olduklarını ifade eden Erdursun, 2025 yılına erteleyenlerin ise maaşlarında yüzde 30’un üzerinde kayıplar yaşadığını söyledi.