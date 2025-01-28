Asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı? Zam için oran veren Özgür Erdursun açıkladı



TV 100 canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli maaşı hesaplama sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, emekli maaşlarının belirlenmesinde aylık bağlama oranı, güncelleme katsayıları ve enflasyonun etkisinin büyük rol oynadığını belirterek, "Sistemde herkes emekli maaşını görebilir. Emekli olacağınız yıl çok önemlidir" dedi. Ayrıca, Türkiye’de emekli maaşlarının hesaplanmasında bir önceki yılın enflasyonunun etkili olduğunu vurgulayan Erdursun, "Eğer önceki yılın enflasyonu düşük olursa, o yıl emekli olanların maaşları da düşer" şeklinde konuştu.