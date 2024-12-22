Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.