Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...
Türk-İş’in 29 bin 583 lira olarak talep ettiği yeni asgari ücretin 22-24 bin lira arasında sonuçlanabileceği bekleniyor. Öte yandan işverene verilen 700 lira asgari ücret desteğinin artırılması da gündemde. AK Parti kulislerinde de en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükselebileceği tahminleri yapılıyor...
Önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi.
Asgari ücrete devlet tarafından 2024 yılı için verilen desteğin süresi ay sonunda bitiyor. Bu sebeple, yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.
ASGARİDE VE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA TAHMİNLER
AK Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.