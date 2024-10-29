Asgari ücret zammı 16 kalemde etkisini gösterecek! İşte etkilenecek alanlar
2025 yılı asgari ücret zammının Aralık ayında açıklanması beklenirken, milyonlarca çalışanın maaşı bu oranla birlikte artacak. Asgari ücretteki bu güncellemeyle birçok kalemde ödeme tutarları da yeniden düzenlenecek.
Yeni asgari ücret için geri sayım sürüyor. Aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışan için 2025 yılı boyunca geçerli olacak zam oranını belirleyecek.
İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, hükümet de toplantılarda dengeyi sağlayacak.
Bu yıl da ‘enflasyon oranı’ 2025 asgari ücret belirleme konusunda en önemli kriter olacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 41,5 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyon beklentisinin ise asgari ücrete zamda ayna olması bekleniyor.
Bazı kurum ve kuruluşların yüzde 25 zam beklentilerine rağmen maaşlara yüzde 41,5 zam gelmesi ile net asgari ücret 24.058 lirayı görecek. 2025 brüt asgari ücret rakamı da 28.303 TL’ye ulaşacak. Beklentiler arasında bu rakamın yüzde 45’e çıkması halinde 24.653 TL’ye yükselebileceği ifade ediliyor.