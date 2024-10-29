Asgari ücret zammı 16 kalemde etkisini gösterecek! İşte etkilenecek alanlar

Bazı kurum ve kuruluşların yüzde 25 zam beklentilerine rağmen maaşlara yüzde 41,5 zam gelmesi ile net asgari ücret 24.058 lirayı görecek. 2025 brüt asgari ücret rakamı da 28.303 TL’ye ulaşacak. Beklentiler arasında bu rakamın yüzde 45’e çıkması halinde 24.653 TL’ye yükselebileceği ifade ediliyor.