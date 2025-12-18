Asgari ücret zammı domino etkisi yaratacak: 1 Ocak 2026'da neler değişecek?

1 Ocak 2025 itibarıyla işsizlik ödeneğinden emekli aylıklarına kadar birçok finansal başlıkta yeni dönem başlayacak. Yılın ilk günüyle birlikte pek çok ödeme ve prim kalemi güncellenirken, bu durum özellikle emeklilik hazırlığında olanlar ve borçlanma yapmayı planlayanlar için kritik bir süreci beraberinde getiriyor.