Asgari ücret zammı domino etkisi yaratacak: 1 Ocak 2026'da neler değişecek?
2026 asgari ücret zammı tepeden tırnağa her şeyi etkileyecek. 1 Ocak'tan itibaren EYT'lilerden GSS borcu olanlara, asker ve doğum borçlanması olanlardan dışarıdan emekli olmak isteyenlere kadar milyonlarca kişinin etkilenmesi bekleniyor.
1 Ocak 2025 itibarıyla işsizlik ödeneğinden emekli aylıklarına kadar birçok finansal başlıkta yeni dönem başlayacak. Yılın ilk günüyle birlikte pek çok ödeme ve prim kalemi güncellenirken, bu durum özellikle emeklilik hazırlığında olanlar ve borçlanma yapmayı planlayanlar için kritik bir süreci beraberinde getiriyor.
ÖDEMELER YENİDEN BELİRLENECEK
Takvim ilerledikçe avantajlı koşullar hızla ortadan kalkıyor. Maaş artışlarının yanı sıra borçlanma tutarları, genel sağlık sigortası primleri ve benzeri ödemeler de yeniden belirlenecek.
Uzmanlar, aynı anda iki ayrı artışın etkisiyle karşılaşmamak için yıl bitmeden kalan son günlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
DOMİNO ETKİSİ YARATACAK
Asgari ücrete yapılacak zam sadece maaş bordrosunu etkilemeyecek. Domino etkisiyle kıdem tazminatı tavanı, işsizlik maaşı, İsteğe Bağlı Sigorta ve BAĞ-KUR primleri de yeniden belirlenecek. Hatta ev hizmetinde çalışanların ödediği primler ile avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları da bu artıştan doğrudan nasibini alacak