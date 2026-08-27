Asgari ücret zammı için dikkat çeken rakam! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı
SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin beklentileri değerlendirdi.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, kulislerde konuşulan olası rakamları canlı yayında paylaşırken, yeni asgari ücret için öne çıkan senaryoları da açıkladı. İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar ve tüm detaylar…
SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında asgari ücret artış senaryolarını şu sözlerle aktardı:
"Şu anda Meclis tatilde ve bütün milletvekilleri sahada, AK Parti teşkilatı sahada. Bundan sonraki tek gündem artık vatandaşın kendisi, emeklinin kendisi. 28 bin lirayla değil bir ailenin, bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil.
Önceki yıllarda, 2025 yılına baktığımız zaman emeklilere temmuzda ara zam yapıldı, memurlara, işçilere yapıldı; ama asgari ücret sabit kaldı. Asgari ücrete ara zam gelmediği zaman maalesef özel sektörün yüzde 70'inden fazlası beyaz yaka dahil hiç kimseye ara zam yapmıyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışanlar arasında olağanüstü bir tepki var.
Kulislerde hangi rakam konuşuluyor?
Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu: Eğer ki seçim kasım ayında olursa (bunu bütçeden anlayacağız, 2027 Kasım'da olursa) ocak ayında asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam görebiliriz. Bu yüzde 50'lik zam birdenbire tek seferde olabilir veya yüzde 30 artı yüzde 20 ya da artı yüzde 25 seçimin durumuna göre ara zam şeklinde de olabilir.