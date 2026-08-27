Asgari ücret zammı için dikkat çeken rakam! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı

Kulislerde hangi rakam konuşuluyor?

Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu: Eğer ki seçim kasım ayında olursa (bunu bütçeden anlayacağız, 2027 Kasım'da olursa) ocak ayında asgari ücrette yüzde 50'lik bir zam görebiliriz. Bu yüzde 50'lik zam birdenbire tek seferde olabilir veya yüzde 30 artı yüzde 20 ya da artı yüzde 25 seçimin durumuna göre ara zam şeklinde de olabilir.