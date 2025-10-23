Asgari ücret zammı için ilk ipucu geldi: Bütçedeki ayrıntı gözden kaçmadı
Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Bütçedeki bir ayrıntı asgari ücret artışı için ipucu verdi. Peki bu ayrıntı ne? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonların gözü asgari ücret artışına çevrildi. Bu konuda birçok hesaplama yapılırken enflasyon oranları en önemli veri olacak.
Bu arada Hükümet 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Bütçe kanun teklifinde yer alan bir detay 2026 yılı asgari ücret zammı için önemli bir ipucu da verdi. Peki o oran yüzde kaç oldu? Hangi veri asgari ücreti etkileyecek? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre milyonları ilgilendiren detaylar...
Asgari ücret nasıl tespit ediliyor?
Milyonlarca işçiyi doğrudan etkileyen ama birçok ödeme ve borçlanmanın parametresini oluşturan asgari ücret her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi ve işveren temsilcileri rakam üzerinde müzakere ederken hükümet temsilcileri de hakemlik yapıyor.
Yeni asgari ücret için hangi tahminler konuşuluyor?
Geçtiğimiz yıllardaki belirlenen asgari ücret artışlarına bakıldığında en önemli referansın enflasyon olduğu görülüyor.
Artış oranları enflasyon rakamlarıyla uyumlu olurken bazı yıllarda 5-10 puan üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıl Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak belirlendi. Bu oranın en önemli veri olması bekleniyor.