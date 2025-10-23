Asgari ücret zammı için ilk ipucu geldi: Bütçedeki ayrıntı gözden kaçmadı

Bu arada Hükümet 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Bütçe kanun teklifinde yer alan bir detay 2026 yılı asgari ücret zammı için önemli bir ipucu da verdi. Peki o oran yüzde kaç oldu? Hangi veri asgari ücreti etkileyecek? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre milyonları ilgilendiren detaylar...