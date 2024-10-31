Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 6 farklı hesap yapılıyor: İşte masadaki asgari ücret senaryoları
2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti milyonlarca çalışan merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başlamadan önce yeni rakama ilişkin gelen veriler ve açıklamalar ışığında hesaplama yapıldığında 6 farklı hesap dikkat çekiyor. İşte konuşulan asgari ücret senaryoları...
2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için hesaplamalar başladı. Enflasyon tahminleri asgari ücret artışını da belirleyecek. Peki yeni asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET İÇİN 6 FARKLI HESAP
Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artışı hesaplamaları da başlıyor. Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emekli ve memurun yılın ilk 6 ayında alacakları maaş artışları da kesinlik kazanacak. Enflasyon artışının yanında refah payı ve taban maaş artışları için yasal süreç de başlamış olacak.
Ancak emekli ve memur zamlarından önce yine milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret sadece işçilerin en az alacağı rakamı değil milyonlarca vatandaşın ödeyeceği ya da aldığı ödenekleri de etkiliyor.