Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Uzmanlardan peş peşe asgari ücret zam tahminleri geliyor. Zam tahmini yapanlardan biri de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş oldu.
Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık tarihinde düzenleyeceği ilk toplantıya çevrildi.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı asgari ücret tahminini açıkladı.
Kasım ayı enflasyon verileri ve asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili konuşan Memiş, şunları söyledi: