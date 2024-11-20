Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Zam pazarlığı hangi orandan başlayacak? İşte konuşulan rakamlar
2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Zam pazarlığının yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Öte yandan yeni asgari ücret ile ilgili farklı senaryolar da konuşuluyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...
Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.