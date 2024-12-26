Asgari ücret zammına kim ne dedi?
Ülkemizde istihdama kayıtlı çalışanların yüzde 50’den fazlası asgari ücretli... Avrupa’da ise bu oran yüzde 10 civarında... Öte yandan yapılan yüzde 30'luk asgari ücret zammını işverenler normal karşılarken, işçi tarafı ise tepkili...
2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.
Beklenenin altında gerçekleşen zam oranına kamuoyundan tepki geldi. Ekonomistler ve piyasa uzmanları ‘beklenen’ ve ‘gerçekleşen’ enflasyonun ortalamasının alınacağını tahmin ediyordu. Bu da zam için yüzde 35-37 bandını işaret ediyordu. Ancak açıklanan rakam bu oranın altında kaldı. İşveren tarafı açıklanan rakamı ‘normal’ karşılarken, işçi tarafı ise az buldu.
ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 2024 yılı itibarıyla kayıtlı istihdam içerisinde asgari ücret ile çalışanların oranı yüzde 50’yi geçti.
SGK verilerine göre 2015 yılında istihdama kayıtlı çalışan işçilerin yüzde 38,6’sı asgari ücret ile çalışıyordu. Bu oran 2016 yılında yüzde 40.9, 2017 yılında yüzde 35, 2018 yılında yüzde 36.2, 2019 yılında yüzde 36,8, 2020 yılında yüzde 42, 2021 yılında yüzde 44, 2022 yılında yüzde 49, 2023 yılında yüzde 42,4, 2024 yılında ise yüzde 50’yi aştı.