Asgari ücret zammına kim ne dedi?

Beklenenin altında gerçekleşen zam oranına kamuoyundan tepki geldi. Ekonomistler ve piyasa uzmanları ‘beklenen’ ve ‘gerçekleşen’ enflasyonun ortalamasının alınacağını tahmin ediyordu. Bu da zam için yüzde 35-37 bandını işaret ediyordu. Ancak açıklanan rakam bu oranın altında kaldı. İşveren tarafı açıklanan rakamı ‘normal’ karşılarken, işçi tarafı ise az buldu.