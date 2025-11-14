Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo: Uzmanlar olasılıkları açıkladı
Yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına yükselten Merkez Bankası, asgari ücrete yapılacak zam görüşmelerini de etkileyecek. 22 bin 104 lira olan mevcut asgari ücrete ilişkin zam senaryoları hesaplanmaya başlandı. Ekonomistler, refah payının da dahil edilmesiyle artış oranının yüzde 30'u bulabileceğini ifade ediyor. İşte zam tahmini oranları...
Merkez Bankası’nın yayımladığı son enflasyon raporu, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Rapordaki veriler, kamuoyunda dillendirilen yüksek artış tahminlerinin aksine, asgari ücrette daha sınırlı bir zam olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, 2026 asgari ücretiyle ilgili tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret artışının, 2026 yılı için 27 bin TL ile 29 bin TL aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. Bu beklentiler, gözlerin Aralık ayında başlayacak zam görüşmelerine çevrilmesine neden olurken, çalışanlar sürecin nasıl şekilleneceğini dikkatle takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan enflasyon tahminleri, 2026 için yapılacak asgari ücret artışını şekillendiren en önemli veri kaynağı oldu.