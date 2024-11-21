Asgari ücret zammında hesap değişti! Enflasyon tahminlerine göre tüm beklentiler tek rakamda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından, asgari ücret zammı hesapları gündeme oturdu. Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yeni asgari ücret tahminleri netleşmeye başladı. İşte net maaş, brüt tutar ve işveren maliyetleriyle ilgili detaylı hesaplamalar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelerek 2025 yılı için belirlenecek yeni ücret üzerinde uzlaşmaya çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek zam oranlarıyla ilgili önemli bir mesaj verdi. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişi, “2025 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.
İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında toplanarak toplantı tarihlerini netleştirecek. Buna göre aralık ayında 3 uzlaşma ve 1 karar olmak üzere 4 toplantı yapılacak. Hükümetin hakem rolünü üstlendiği asgari ücret sürecinde net rakam aralı ayının son haftasında kesinleşecek.
Asgari ücret, emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. Asgari ücret sürecinde aralık ayı enflasyon rakamları netleşmemiş olduğundan 6 aylık enflasyon beklentileri komisyonun masasında olacak. Milyonların maaş hesaplamalarında ilk adım asgari ücret olacak.