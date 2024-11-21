Asgari ücret zammında hesap değişti! Enflasyon tahminlerine göre tüm beklentiler tek rakamda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında bir araya gelerek 2025 yılı için belirlenecek yeni ücret üzerinde uzlaşmaya çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” diyerek zam oranlarıyla ilgili önemli bir mesaj verdi. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişi, “2025 asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.