Asgari ücret zammında kritik hafta: İşte konuşulan rakamlar
Asgari ücrette düğüm bu hafta çözülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta yapacak. Peki yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar...
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı.