Asgari ücret zammında maraton başlıyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...
Asgari ücret zammı için süreç bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında masadaki rakamlar...
Asgari ücret zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücret zammı, kıdem tazminatı taban tutarından yaşlı aylığına kadar çok sayıda kalemi de etkileyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak.
Aralık ayı boyunca yapılan görüşmeler sırasında 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret tutarı belirlenecek. Ocak 2024'te asgari ücrete yüzde 49.11 zam yapılarak 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. Peki 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını bugün yapacak.