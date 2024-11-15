Asgari ücret zammında masada 4 farklı rakam var: İşte asgari ücrette zam senaryoları
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı, milyonlarca çalışan zam oranını merak ediyor. Milyonların gözü aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Muhalefetin yeni asgari ücret için önerdiği rakamlar 28 bin ila 35 bin TL arasında değişiyor. Pazarlık masasına 4 farklı rakamın gelmesi bekleniyor.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası bir araya gelerek zam pazarlığına başlayacak.
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, muhalefet ve hükümet tarafından da peş peşe açıklamalar geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.