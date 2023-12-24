Asgari ücret zammında son gelişme: Rakam ne kadar olacak ve asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ilişkin hükümet kanadından gelen açıklamalar, 2024 için tek zam ihtimalini neredeyse kesin hale getirdi. Bu nedenle Asgari Ücret Komisyonu'nun 3. toplantısı, milyonlar için daha kritik hale geldi. Tüm çalışma hayatını ilgilendiren zammı belirleyecek komisyonun 3. toplantısını ne zaman yapacağı resmileşmedi, fakat komisyonun yarın bir araya gelme ihtimali bulunuyor.

Sadece 7 milyon asgari ücretliliyi değil, dolaylı olarak tüm çalışma yaşamıyla bağlantılı olduğu için 20 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında kritik haftaya giriliyor. 1 | 14

2024 asgari ücretine tek zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi, ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti. Işıkhan son mesajında ise kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesinde olmasını ümit ettiklerini, asgari ücretli çalışanları enflasyon karşısında koruma ilkesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söylemişti. 2 | 14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” açıklaması yapmıştı. 3 | 14