Asgari ücret zammında sona doğru: Masada kritik 2 rakam var

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekol TV yayınında açıklamalarda bulunan ekonomist Mahmut Aydoğmuş, tahminini paylaştı. Aydoğmuş, şunları söyledi:

"Bu ikinci toplantının da aslında yine beklenen çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani rakamın masaya yatırılması beklenmiyordu. 3. toplantıya daha ziyade bu çerçevede bir simülasyon vardı. Bu hafta içi artık yavaş yavaş sürecin netleşeceğini, tablonun o flu halinin ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz.