Asgari ücret zammında sona doğru: Masada kritik 2 rakam var
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Süreç devam ederken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısına çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam yapılacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte uzman isimden asgari zammı tahmini...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için geri sayım başladı. Bir uzman daha 2026 için yeni rakamların yüzde 25–30 arasında şekilleneceğini öngördü. Belirsizliğin bu hafta son bulması bekleniyor.
Yeni asgari ücret rakamına dair belirsizlik yakında son bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi.
Uzmanlar ve ekonomistler de yeni rakamın hangi seviyede olacağıyla ilgili tahminlerini paylaşıyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Ekol TV yayınında açıklamalarda bulunan ekonomist Mahmut Aydoğmuş, tahminini paylaştı. Aydoğmuş, şunları söyledi:
"Bu ikinci toplantının da aslında yine beklenen çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani rakamın masaya yatırılması beklenmiyordu. 3. toplantıya daha ziyade bu çerçevede bir simülasyon vardı. Bu hafta içi artık yavaş yavaş sürecin netleşeceğini, tablonun o flu halinin ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz.