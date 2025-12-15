Asgari ücret zammında ünlü ekonomist rakam verdi! İşte yapılacak zamda alt ve üst sınırlar
15 milyonun üzerinde asgari ücretli, ocak zammına kilitlenmişken ekonomist Filiz Eryılmaz, yapılacak zam oranına ilişkin bir hesaplama yaparak rakam verdi.
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak artışı beklerken, ekonomist Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Eryılmaz, geçen yıl uygulanan hesaplama yönteminin baz alınacağını ifade ederek asgari ücrette alt ve üst seviyelerde olası artış oranlarını paylaştı.
Yeni yıl öncesinde ilk toplantısını yapan asgari ücret komisyonu için heyecan arttı. Ocak ayında duyurulacak zam oranına dair beklentiler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
TGRT Haber canlı yayınına katılan ekonomist Filiz Eryılmaz ise merakla beklenen zam oranı için hesaplamalar yaptı.