Asgari ücrete ara zam olacak mı? SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş açıkladı
2026 yılının ilk aylarında artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Küresel ekonomik dalgalanma sonucu enerji fiyatlarının yükselmesi milyonlarca çalışanın alım gücünü doğrudan etkilerken, gözler olası ara zam kararına çevrildi. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomideki gelişmelerin ardından başkentte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.
SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, mevcut gündemin büyük ölçüde küresel gelişmelere odaklandığını ancak ekonomik şartların değişmesi halinde asgari ücret konusunun tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti. Buna göre, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ve temmuz ayında bir artış olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
2026 yılı başında net 28 bin TL seviyesinde belirlenen asgari ücret, yılın ilk aylarında yaşanan fiyat artışları nedeniyle yeniden tartışma konusu haline geldi.
TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTA YETERSİZ
Uzmanlara göre mevcut asgari ücret, temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında asgari ücretin daha yüksek seviyelerde olması gerektiği ifade ediliyor. Asgari ücrete ara zam konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.