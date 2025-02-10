Asgari ücrete ara zam olacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş, "şart" diyerek kalem kalem anlattı

Asgari ücret, her ne kadar toplumun belirli bir kesimi tarafından alınsa da işçi ve işverenler için yaşam standartlarını şekillendiren temel unsurlardan biridir. Çalışanların alım gücünü artırmak amacıyla eskiden yılda iki kez güncellenen asgari ücret, “enflasyonu tetikliyor” gerekçesiyle artık sadece yılda bir kez zamlanmaya başladı.