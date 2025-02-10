Asgari ücrete ara zam olacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş, "şart" diyerek kalem kalem anlattı
Önce ihtiyaçlar ve beklentiler, ardından da açlık sınırının altında kalan asgari ücret artışı, ara zam beklentilerini gündeme taşıdı. İsa Karakaş, "kaçınılmaz" olarak nitelendirdiği ara zam için geçmiş uygulamalardan da örnekler sundu.
Asgari ücret, her ne kadar toplumun belirli bir kesimi tarafından alınsa da işçi ve işverenler için yaşam standartlarını şekillendiren temel unsurlardan biridir. Çalışanların alım gücünü artırmak amacıyla eskiden yılda iki kez güncellenen asgari ücret, “enflasyonu tetikliyor” gerekçesiyle artık sadece yılda bir kez zamlanmaya başladı.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda, açlık sınırının altında kalan asgari ücret artışına dikkat çekti. Karakaş, ara zammın "kaçınılmaz" olduğunu vurgulayarak geçmişteki uygulamalardan örnekler paylaştı.