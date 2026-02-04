Asgari ücrete ara zam ve bayram ikramiyesi gündemde: İsa Karakaş canlı yayında açıkladı
Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan ile emeklilerin gündemindeki iki kritik başlık yeniden öne çıktı. Ara zam yapılıp yapılmayacağı ve bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak edilirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Asgari ücretle geçinen vatandaşların artan hayat pahalılığı karşısında ciddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, mevcut ekonomik tabloya işaret ederek temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılma olasılığının giderek arttığını söyledi.
Canlı yayındaki değerlendirmelerinde emeklileri de unutmayan Karakaş, bayram ikramiyelerine ilişkin net bir rakam telaffuz etti. Emeklilerden asgari ücretlilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren başlıklara değinen Karakaş, ekonomik göstergelerin önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeleri zorunlu kılabileceğini vurguladı.
Kira artış oranlarına dikkat çeken Karakaş, “Kira zam oranı yüzde 33,98 olarak açıklandı. Bu rakama bakıldığında, artış oranının asgari ücret zammının üzerinde olduğu açıkça görülüyor” dedi.