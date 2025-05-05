Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı şimdiden yüzde 13,36’ya ulaştı.