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  4. Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu veriler sonrası milyonlarca kişi, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" ve "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise bu sorulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı - Sayfa 1

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı şimdiden yüzde 13,36’ya ulaştı.

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı - Sayfa 2

Ancak nihai artış oranı, mayıs ve haziran enflasyonlarının ardından belli olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise asgari ücrete ara zam, en düşük emekli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve memur maaş farkına ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı - Sayfa 3

Ekol TV'ye konuşan Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı - Sayfa 4

"İlk 4 ay enflasyon verileri netleşti. Bundan sonra mayıs ve haziran ayının enflasyonu açıklandığında 3 Temmuz'da SSK Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerinin alacağı farklar netleşecek.

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