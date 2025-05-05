Asgari ücrete ara zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne olacak? Özgür Erdursun hesapladı
TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu veriler sonrası milyonlarca kişi, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" ve "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise bu sorulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı şimdiden yüzde 13,36’ya ulaştı.
Ancak nihai artış oranı, mayıs ve haziran enflasyonlarının ardından belli olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise asgari ücrete ara zam, en düşük emekli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve memur maaş farkına ilişkin beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.