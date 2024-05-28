Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur?Özgür Erdursun açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularına "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını vermişti.