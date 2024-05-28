Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur?Özgür Erdursun açıkladı
Hükümet, asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatsa da milyonlarca çalışan zam yapılmasını bekliyor. Hafta sonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Teklif gelirse katkı sağlarız" dedi. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Eğer asgari ücrete ara zam yapılmazsa ne olur? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması halinde neler olabileceğini paylaştı.
Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm çalışanları ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret zammı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Hükümet asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağını açıkladı, zam taleplerine kapıyı kapattı.
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili soru üzerine "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" yanıtını vermişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularına "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını vermişti.