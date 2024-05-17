Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Canlı yayında tarih verdi
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz'da maaşlarına yapılacak zam oranında... Hükümet asgari ücrete ara zam konusunda kapIyı kapatsa da ekonomistlerde asgari ücrete zam yapılacak beklentisi hakim...
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ara zammın Eylül ayında yapılacağını söyleyen Karakaş, "Bu ay itibarıyla enflasyon pik yapacak. Emekli ve memur zamları çıkarıldıktan sonra baz etkisiyle enflasyon düşünce bu zammın enflasyonu tetiklemeden verilmesini bekliyoruz" dedi. Emeklilerle ilgili de konuşan Karakaş, "Emeklilere seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Canlı yayında TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın sorularını cevaplayan Karakaş, asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN EYLÜL'Ü İŞARET ETTİ
Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Karakaş, ara zamla ilgili Eylül ayını işaret etti.
Hükümet kanadından gelen "Temmuz'da ara zam yok" sözlerini değerlendiren Karakaş, "Geçmiş dönemlere bakalım. 2022 yılında hükümet kanadı ısrarla 'Asgari ücrete ara zam yapılmayacak' demişti. Ancak işi enflasyon belirler. Temmuz ayına geldiğimizde yüzde 25'lik bir enflasyon var. Ancak hükümetin haklı olduğu bir nokta var. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak asgari ücrete zam dediğimiz anda fırsatçılar aniden ortaya çıkıyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz eylül ayında bunun yeniden gözden geçirilip eylülde düzeltme zammı geleceğini düşünüyoruz" dedi.