Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Canlı yayında tarih verdi

Hükümet kanadından gelen "Temmuz'da ara zam yok" sözlerini değerlendiren Karakaş, "Geçmiş dönemlere bakalım. 2022 yılında hükümet kanadı ısrarla 'Asgari ücrete ara zam yapılmayacak' demişti. Ancak işi enflasyon belirler. Temmuz ayına geldiğimizde yüzde 25'lik bir enflasyon var. Ancak hükümetin haklı olduğu bir nokta var. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak asgari ücrete zam dediğimiz anda fırsatçılar aniden ortaya çıkıyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz eylül ayında bunun yeniden gözden geçirilip eylülde düzeltme zammı geleceğini düşünüyoruz" dedi.