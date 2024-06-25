Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kulislerde konuşulan sürpriz karar ve rakam ortaya çıktı
Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrildi ancak ekonomi yönetimi ara zamma kapıyı kapattı. Yine de yaşanan son gelişmeler kamuoyunda asgari ücrete zam beklentisini arttırdı. Kulislerde enflasyonda yaşanan artışa karşı kayıtsız kalınmayacağı konuşulurken asgari ücret için düşünülen rakam da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Asgari ücret yıl başında yüzde 49 zam yapılarak net 17.002 TL olarak belirlenmişti. Memurlar ve emekliler Temmuz ayında alacağı zam için gün sayarken, asgari ücrete ise yıl başında "enflasyonu tetiklediği" gerekçesiyle bu yıl zam yapılmayacağı duyuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan - CHP lideri Özel zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen görüşmeler sonrası asgari ücrete zam beklentileri yeniden gündeme geldi.
ZAM TALEPLERİNE KAYITISIZ KALINMAYACAK
Asgari ücrete her ne kadar zam yapılmayacağı dile getirilse de yüzde 75'leri bulan enflasyon karşısında dayanacak gücü kalmayan çalışanlar, zam talebine karşı hükümetin kayıtsız kalamayacağı düşünüyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN SÜRPRİZ ZAM KARARI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde AK Parti'nin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği belirtiliyor.