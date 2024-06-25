Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kulislerde konuşulan sürpriz karar ve rakam ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam kapısını kapatsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan - CHP lideri Özel zirvesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşen görüşmeler sonrası asgari ücrete zam beklentileri yeniden gündeme geldi.