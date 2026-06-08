Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında
Enflasyonun yüksek seyretmesi ve hayat pahalılığının devam etmesi, özellikle sabit gelirle geçinen insanların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Alım gücündeki düşüş nedeniyle ücretlerin yeniden düzenlenmesi beklentisi de sık sık gündeme gelirken bu süreçte milyonlarca çalışan, “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.
İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam ihtimaline ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.
Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL seviyesine yükseltildiğini hatırlatarak, ücret düzenlemelerinin yıllık periyotlarla yapıldığını belirtti.
3 yıl geride kalmasına karşın enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınamaması ve enflasyonun yüksek seyrini koruması, sabit gelirlilerin alım gücündeki sert düşüş, ücret ve maaşlarda iyileştirme taleplerinin sık sık gündeme gelmesine yol açıyor.