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  4. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve hayat pahalılığının devam etmesi, özellikle sabit gelirle geçinen insanların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Alım gücündeki düşüş nedeniyle ücretlerin yeniden düzenlenmesi beklentisi de sık sık gündeme gelirken bu süreçte milyonlarca çalışan, “Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında - Sayfa 1

İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam ihtimaline ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. 

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında - Sayfa 2

Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL seviyesine yükseltildiğini hatırlatarak, ücret düzenlemelerinin yıllık periyotlarla yapıldığını belirtti.

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında - Sayfa 3

3 yıl geride kalmasına karşın enflasyonla mücadelede istenen sonucun alınamaması ve enflasyonun yüksek seyrini koruması, sabit gelirlilerin alım gücündeki sert düşüş, ücret ve maaşlarda iyileştirme taleplerinin sık sık gündeme gelmesine yol açıyor.

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonların gözü temmuz ayında - Sayfa 4

ASGARİ ÜCRET BÜYÜK ORANDA ERİDİ

Agari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL’ye yükseltildi. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89’un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32’nin üzerini görebileceğini belirtiyor.

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