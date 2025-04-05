Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Zam sinyali var mı? SGK uzmanı yanıt verdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca emekli, çalışan ve asgari ücretlinin maaşı ise enflasyon karşısında eriyor. Peki asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılır mı? SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Asgari ücrete ara zam sinyali var mı?" sorusuna yanıt verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler hükümete çevrildi. Emeklisi, çalışanı ve asgari ücretlinin maaşı eriyip alım gücü düşerken asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.