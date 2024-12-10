Asgari ücrete kim ne kadar zam istiyor? İşçi ve patronların beklentisi arasında büyük fark
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Milyonların gözü saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan toplantıya çevrildi. Asgari ücrete ilişkin kamuoyunda zam oranları konuşulurken işçi ve patronların beklentileri arasından büyük fark var. Peki asgari ücret zammı için kim ne istiyor? İşte işçi, patronlar, STK'lar ve Meclis'teki siyasi partilerin asgari ücret zammı için beklentileri...
Asgari ücret zammı için pazarlık bugün başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin kamuoyunda çeşitli rakamlar konuşuluyor.
Milyonların maaş zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44 olarak güncellendi.
İŞÇİNİN ZAM BEKLENTİSİ MİNİMUM YÜZDE 40 ANCAK PATRONLAR AYNI FİKİRDE DEĞİL
Asgari ücret zammı için farklı rakamlar konuşuluyor. İşçi kesiminin enflasyon nedeniyle minimum zam beklentisi yüzde 40. Ancak patronların beklentisi daha farklı... Yüzde 40'lık zammı yüksek bulan işverenler daha düşük oranları telaffuz ediyor.