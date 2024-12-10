Asgari ücrete kim ne kadar zam istiyor? İşçi ve patronların beklentisi arasında büyük fark

İŞÇİNİN ZAM BEKLENTİSİ MİNİMUM YÜZDE 40 ANCAK PATRONLAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

Asgari ücret zammı için farklı rakamlar konuşuluyor. İşçi kesiminin enflasyon nedeniyle minimum zam beklentisi yüzde 40. Ancak patronların beklentisi daha farklı... Yüzde 40'lık zammı yüksek bulan işverenler daha düşük oranları telaffuz ediyor.