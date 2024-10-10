Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor?

Çalışan, memur ve emeklileri ilgilendiren en önemli veri olan enflasyon rakamları dikkatle takip ediliyor. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50 seviyesinin altına indi. Ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalara bakılırsa yıllık enflasyonun ilerleyen aylarda daha da düşmesi bekleniyor.