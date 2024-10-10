Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı için hangi rakamlar konuşuluyor?
Ocak 2025'te asgari ücrete yapılacak zam oranı çok merak ediliyor. Peki yıl sonu enflasyon beklentileri ne? Yeni asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor? Ocakta asgari ücrete yapılacak zam oranı son yüksek zam oranı mı olacak? İşte detaylar...
Artık yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında... Önceki dönemlerde yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmıştı ancak 2024 yılında tek zam yapıldı.
Çalışan, memur ve emeklileri ilgilendiren en önemli veri olan enflasyon rakamları dikkatle takip ediliyor. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50 seviyesinin altına indi. Ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalara bakılırsa yıllık enflasyonun ilerleyen aylarda daha da düşmesi bekleniyor.
Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak korunmuştu. Orta Vadeli Program’da ise yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak hedeflendi.
ALMAN DEV BANKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
Bazı kurumlardan da peş peşe asgari ücret tahmini gelmeye başladı. Almanya'nın dev bankası Deutsche Bank'ın analistleri 2025 yılında asgari ücrete yüzde 25-30 aralığında bir zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.